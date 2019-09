Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Roßleben (ots)

Ein jugendlicher Mopedfahrer musste am Montagabend, nach einem Unfall, im Krankenhaus behandelt werden. In der Wendelstraße war er auf einen Golf aufgefahren. Dessen Fahrer wollte nach links in die August-Bebel-Straße abbiegen. Der 15-Jährige hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

