Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und unter Drogen von der Straße abgekommen

Dietenborn (ots)

Angeblich war er einem Reh ausgewichen, so die Behauptung eines Autofahrers in der zurückliegenden Nacht im Kyffhäuserkreis. Polizisten hatten den leichtverletzten Mann und seinen beschädigten Skoda gegen 00.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Kleinberndten und Dietenborn entdeckt. Doch die Polizisten ließen sich nicht aufs Glatteis führen. Der 26 Jährige aus Bad Langensalza war schlichtweg zu schnell auf der nassen Straße unterwegs und in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen. Ein Alkohol-und Drogentest verlief außerdem positiv. Eine Baumgruppe stoppte letztendlich die Irrfahrt. Gegen den Unfallfahrer wurde Anzeige erstattet. Freunde des Mannes kümmerten sich um das Unfallfahrzeug.

