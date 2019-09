Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört das Fahrrad?

Bad Frankenhausen (ots)

Das Mountainbike wurde am Sonntag, 15. September, in Bad Frankenhausen sichergestellt. Ein 24-jähriger Mann hatte es bei sich und den Diebstahl zugegeben. Demnach klaute er das Rad am 15. September zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr in der Kurstadt. Wer vermisst ein solches Rad und hat bisher keine Anzeige erstattet? Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern persönlich oder unter 03466/3610 zu melden.

