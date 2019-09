Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gestellt

Nordhausen (ots)

Einen 30-jährigen Ladendieb stellten Polizisten am Montagvormittag im Bochumer Hof. Der Mann war in einem Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße beim Diebstahl von Zigaretten erwischt worden. Er konnte zunächst flüchten, bis ihn die Polizisten stoppten. Gegen den polizeibekannten Nordhäuser wird nun ermittelt.

