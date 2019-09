Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle das Ziel von Dieben

Bad Langensalza (ots)

Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte in den Lagerraum einer Baustelle in der Breitscheidstraße ein. Mit mehreren Baumaterialien, darunter eine Kabeltrommel und Abwasserrohre, verschwanden der oder die Einbrecher. Am Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter den Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

