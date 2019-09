Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, kam es in der Honiggrube zum Diebstahl eines Motorrades. Die Yamaha XT mit den Kennzeichen EIC-QW 20, in schwarz, stand auf dem Grundstück. Die Maschine wurde ohne Schlüssel gestohlen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

