Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Diebesgut entkommen

Artern (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Sangerhausen steht seit Sonntagnachmittag im Verdacht, in ein Haus, in Kachstedt, in der Dorfstraße, gewaltsam eingedrungen zu sein. Die Bewohner überraschten den ihnen bekannten Mann, nachdem er die Scheibe zur Waschküche eingeschlagen hatte. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte er flüchten. Warum er eingebrochen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

