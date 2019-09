Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau übersehen, Crash an Einmündung

Nordhausen (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin musste am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Gegen 19.25 Uhr war sie mit ihrem Opel Vectra in der Rautenstraße in Richtung Töpferstraße unterwegs. An der Einmündung zur Weberstraße beabsichtigte der 54-jährige Fahrer eines Renaults nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die Frau und stieß mit dem Opel zusammen. Der Vectra musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell