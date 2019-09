Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Essen zu lange auf dem Herd, Polizeieinsatz ausgelöst

Nordhausen (ots)

In der Rautenstraße führte angebranntes Essen am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz. Rauch stieg aus einem Fenster auf und so vermuteten Anwohner schnell das Schlimmste. Doch die Polizisten gaben schnell Entwarnung. Das Essen stand zu lange auf dem Herd.

