Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle im Bereich der PI Eichsfeld vom 20.09.-22.09.2019

Nordhausen (ots)

UO: Leinefelde, Steinweg UZ: 20.09.19 UH: ON 01 befuhr die Steinstraße in Richtung Berliner Straße, in der Ortslage Leinefelde. Der Radfahrer, ON 02, befuhr den Radweg, Berliner Straße, in Fahrtrichtung Worbis. ON 01 hielt nach eigenen Angaben auf Grund des Vorfahrt regelnden Verkehrszeichens 205 am Radweg an, um sich zu vergewissern, dass kein Querverkehr ankam. Anschließend setzte ON 01 die Fahrt von der Steinstraße aus fort und beabsichtigte nach rechts in die Berliner Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam der Radfahrer ON02 von rechts und fuhr mit dem Rad in die rechte Seite des Pkw ON 01. Das BMX-Rad des ON 02 hatte dabei keine montierte Beleuchtung und lediglich Reflektoren im Bereich der Pedalen. Verletzt wurde niemand.

UO: L 1012 Sonnenstein/Holungen - Kirchohmfeld UZ: 20.09.19, 22:35 Uhr UH: ON01 befuhr die L1012 aus Richtung Holungen kommend in Richtung Kirchohmfeld. Auf Höhe des KM 0,2 lief vor ihm ein Dachs von rechts nach links über die Fahrbahn. ON01 kollidierte mit dem Tier. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro. Eindeutige Spuren (Tierhaare) waren am Fahrzeug zu erkennen.

UO: K 211 Gernrode - Kirchworbis UZ: 20.09.19, 18:50 Uhr UH: ON01 befuhr mit seinem PKW die K211 aus Richtung Gernrode kommend und wollte an der Einmündung zur L3080 nach links in Richtung Worbis fahren. Dabei übersah er die ON02, die mit ihrem Fahrzeug die L3080 aus Richtung Worbis kommend in Richtung Kirchworbis befuhr. Als der ON01 die L3080 befuhr, übersah er die Vorfahrtsberechtigte ON02. Anschließend kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmern. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

UO: L1005 Geisleden-Kreuzebra UZ: 20.09.19, 21:00 Uhr UH: ON 01 befuhr die L 1005 aus Richtung Geisleden in Richtung Kreuzebra. Bei km 1,8 querte plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. ON 01 konnte einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

UO: K 211 Bernterode Abzweig Gerterode UZ: 21.09.19, 15:50 Uhr UH: Kradfahrer wollte Pkw überholen, kommt beim Einscheren mit Vorderrad auf den Grünstreifen. In der weiteren Folge Kontrolle über Krad verloren und zu Fall gekommen. Zur Untersuchung und Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden, erlitt Verletzungen am Arm. Krad beschädigt.

UO: Geismar, Lehmkuhle UZ: 21.09.19, 10:15 Uhr UH: ON01 will von Tankstellengelände fahren, übersieht dabei den von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw der ON02. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Sachschaden entsteht.

UO: L 1012 Kirchohmfeld - Sonnenstein UZ: 21.09.19, 22:15 Uhr UH: ON 01 befuhr die L1012 aus Richtung Worbis kommend in Richtung Holungen. In Höhe Kilometer 2,6 sprang ein Wildschwein von rechts auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge das Tier getötet und an den rechten Fahrbahnrand geschleudert wurde. Personen wurden nicht verletzt.

UO: Leinefelde, Birkunger Str., Parkplatz Einkaufsmarkt UZ: 21.09.19, 10:50 Uhr Zur Unfallzeit befanden sich sowohl der ON 01 mit seinem Pkw und der ON 02 mit einem Pkw auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in 37327 Leinefelde (Birkunger Straße 27). Die Fahrzeuge standen jeweils vorwärts abgeparkt, leicht versetzt zueinander in je einer Parklücke mit einem ca. 5m breiten Durchfahrtsbereich dazwischen. Der ON 01 als auch der ON 02 wollten ihre Fahrzeuge gleichzeitig rückwärts fahrend ausparken und übersahen dabei den jeweils anderen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

UO: L 2055 Haynrode-Kaltohmfeld UZ: 21.09.19, 22:30 Uhr UH: ON 01 befährt die L 2055 von Haynrode kommend in Fahrtrichtung Kaltohmfeld. . Auf Höhe des Kilometer 2,2 quert plötzlich ein Reh von links kommend die Fahrbahn. Trotz eingeleiteten Bremsvorgangs kann ON 01 eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern und kollidiert an der Fahrzeugfront mit dem Wildschwein. Hierbei entsteht unfallbedingter Sachschaden an der Frontstoßstange. Eindeutige wildunfalltypische Spuren in Form von Fellresten an der Kollisionsstelle sind ersichtlich. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

UO: B 247 Dingelstädt - Mühlhausen UZ: 21.09.19, 22:30 Uhr UH: ON 01 befuhr die B247 aus Richtung Mühlhausen kommend, in Richtung Dingelstädt. Auf Höhe des Kilometer 2,2 überquerte unmittelbar vor dem Pkw ON 01 ein Fuchs von rechts nach links die Fahrbahn und wurde vom Pkw trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung frontal erfasst. Das Wild verendete an der Unfallstelle. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell