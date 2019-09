Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Pkw

Sondershausen (ots)

Im Zeitraum von 03:20 Uhr bis 05:12 Uhr kam es zu einen Einbruch in einen Pkw. An dem auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nordhäuser Straße abgestellten Audi wurde die getönte hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche inklusive Geldbörse im Gesamtwert von ca. 100,- EUR entwendet. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 150,- EUR geschätzt. Wer relevante Feststellungen zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632/6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

