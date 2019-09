Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garageneinbrüche

Sondershausen (ots)

Im Zeitraum vom 17.09.2019 bis 21.09.2019 kam es in der Hermann-Danz-Straße in Sondershausen zu einem Einbruch in eine Garage. Hierzu wurde das Garagentor aufgehebelt und aus dem Innenraum diverse Motorradzubehörteile entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- EUR, der Entwendungsschaden auf ca. 205,- EUR geschätzt. Bereits am 20.09.2019 wurden mehrere Garageneinbrüche im Garagenkomplex im Hasenholzweg gemeldet. Diese Handlungen fanden im Zeitraum vom 19.09.2019 bis 20.09.2019 statt. Insgesamt wurden hier nach bisherigen Erkenntnissen drei Garagen gewaltsam geöffnet. In einem Fall wurden diverse Elektrogeräte sowie Getränke im Gesamtwert von ca. 250,- EUR entwendet. Ob es noch zu weiteren Entwendungen kam, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. Wer relevante Feststellungen zu den Handlungen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

