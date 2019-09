Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Drogeneinfluss

Großenehrich (ots)

Am 18.09.2019 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser im Rahmen der Streife ein Pkw Peugeot gegen 11:10 Uhr auf der L1041 einer Kontrolle unterzogen. Bei der 33-jährigen Fahrerin konnte der Verdacht gewonnen werden, dass sie möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug geführt hat. Mit ihr wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der den Verdacht bestätigte. Hiernach wurde ihr die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren gegen die Frau eingeleitet. Das Fahrzeug konnte im Anschluss an die Kontrolle durch die Beifahrerin, die ebenfalls im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und nicht in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt war, weitergefahren werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell