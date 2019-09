Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motoradunfall mit Schwerverletzten

Kyffhäuserland / B85 (ots)

Am 21.09.2019 kam es gegen 15:00 Uhr auf der B85 zu einem Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw. Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Honda die Bundesstraße vom Kyffhäuserdenkmal in Richtung Bad Frankenhausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem BMW, der durch einen 40-jährigen geführt wurde. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Kraftrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- EUR.

