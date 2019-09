Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Unfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf einer Baustelle in einem Industriegebiet in Heiligenstadt ereignete sich am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, ein Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein Lkw kippte beim Rückwärtsfahren um. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

