Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einem Raub, der sich am Donnerstag in Nordhausen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte näherte sich gegen 10.30 Uhr, in der Spangenbergstraße von hinten einer Frau. Er stieß sie zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete der Räuber, der mit einer schwarzen Jacke bekleidet war, mit seinem Fahrrad in Richtung Justus-Jonas-Straße. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell