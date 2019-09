Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleidercontainer in Flammen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen stand kurz vor 7 Uhr ein Kleidercontainer in der Theodor-Neubauer-Straße, nahe der Grundschule, in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Polizei geht davon aus, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Wer hat etwas bemerkt? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich Personen an dem Container verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

