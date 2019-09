Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Eigentümer von Bollerwagen und Taucheranzug

Nordhausen (ots)

Der Diebstahl eines Mopeds führte Polizisten am Montag, 16. September, zu einer Garage im Garagenkomplex Kleines Borntal in Nordhausen. Dort entdeckten die Beamten nicht nur das gesuchte Moped, sondern auch ein weiteres gestohlenes Zweirad. Die Fahrzeuge konnten bereits an ihre rechtmäßigen Besitzern übergeben werden. Des Weiteren fanden die Polizisten in der Garage einen Damentaucheranzug in der Größe M und eine Handkarre. Da diese Gegenstände möglicherweise ebenfalls gestohlen wurden, stellten sie die Beamten sicher. Wem gehört der Damentaucheranzug oder der Bollerwagen? Wer kann Hinweise zu den Eigentümern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

