LPI-NDH: Derbyspiel der Regionalliga in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Freitag begegnen sich um 18 Uhr der FSV Wacker 90 Nordhausen und der FC Rot Weiß Erfurt im Albert-Kuntz-Sportpark in einem Regionalligaspiel, welches Derbycharakter hat. Die Polizei Nordhausen wird, unterstützt von Polizisten der Bereitschaftspolizei Thüringen, für einen friedlichen Verlauf sorgen. Gegenwärtig werden ca. 2500 bis 3000 Fußballfans erwartet, darunter ca. 1000 Anhänger des FC Rot Weiß Erfurt. Aufgrund der bereits bestehenden Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt ist am Freitag mit weiteren Behinderungen zu rechnen. Die Polizei wird an Schwerpunkten präsent sein und verkehrsregulierend eingreifen. Es werden Verkehrswarnmeldungen veröffentlicht. Die Polizei bittet ortskundige Fußballfans, die Innenstadt mit Fahrzeugen zu meiden und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

