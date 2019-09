Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt

Arenshausen (ots)

Die Fahrerin eines Dacia war am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, auf der Landstraße von Arenshausen in Richtung Oberstein unterwegs. Als die 49-Jährige nach links in eine Einmündung abbiegen wollte, setzte der dahinter befindliche Mopedfahrer zum Überholen an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15 Jahre alte Mopedfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

