Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Mehrfamilienhaus misslingt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße einzudringen. Der Einbruch misslang. Der oder die Täter hinterließen Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Tat ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

