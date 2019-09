Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag entdeckten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rautenstraße drei aufgebrochene Keller. Außerdem war im Gemeinschaftsraum ein weiterer Keller gewaltsam geöffnet worden. Ersten Ermittlungen zufolge machten die Diebe keine Beute. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

