Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Hauswand kollidiert - Fahrer und Beifahrer flüchten

Heldrungen (ots)

Die Polizei ermittelt seit Mittwochvormittag gegen einen 36-Jährigen aus dem Kyffhäuserkreis. Der Mann war mit einem Mercedes, kurz vor 11 Uhr, in der Feldstraße unterwegs. Nachdem er ein Fahrzeug überholt hatte, prallte er gegen eine Hauswand. Anschließend ergriffen er und sein gleichaltriger Beifahrer die Flucht. Der Beifahrer konnte wenig später ermittelt werden. Auch den Fahrer machten die Beamten schnell ausfindig. Mit ihm wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab über 2,8 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes, an dem sich keine Kennzeichen befanden, nicht zugelassen war. Im Fahrzeug konnten Kennzeichen aufgefunden werden, die entstempelt waren und nicht zu dem Mercedes gehörten. Außerdem besaß der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen, auch zur Schadenshöhe, dauern an.

