Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrerin

Sondershausen (ots)

Mehrere Verkehrsverstöße beging eine Autofahrerin am Dienstagabend in Sondershausen. Kurz vor 20 Uhr wurde die 34-Jährige von Polizisten in der Borntalstraße kontrolliert. Wie sich herausstellte, war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug und waren gestohlen. Zudem stand sie unter Drogeneinfluss. De Beamten erstatteten Anzeige und untersagten ihr die Weiterfahrt.

