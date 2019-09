Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Kirchheilingen (ots)

Zwei Menschen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt worden. Ein Mazda-Fahrer befuhr gegen 17.30 Uhr die B 84, als der 61-Jährige zwischen Kirchheilingen und Merxleben in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen prallte. Der Mazda wurde in den Graben geschleudert, der Lkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus. Der 61-Jährige saß alkoholisiert am Steuer, ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille. Auf der Bundesstraße kam es bis Mitternacht zu Verkehrsbehinderungen, sie war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell