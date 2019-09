Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten als Feuerwehrmänner bei Schuppenbrand

Sondershausen (ots)

Ca. 500 Euro Schaden richtete ein Feuer am Dienstagmittag in der Ulrich-von-Hutten-Straße an. Kurz nach 12 Uhr brannte ein Geräteschuppen auf einem Gelände, welches direkt an das Gelände der örtlichen Polizei grenzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr übernahmen Polizisten das Löschen mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Auch in einem Wohnblock in der Frankenhäuser Straße brannte es am Dienstag. Die Flammen waren auch da schnell gelöscht. Zur Brandursache und den Brandumständen ermittelt ebenfalls die Polizei. Eine Schadenshöhe kann hier noch nicht angesagt werden. Personen wurden nicht verletzt.

