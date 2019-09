Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Allmenhausen (ots)

Der 51-jährige Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstag, gegen 8.35 Uhr, die Bundesstraße 84 aus Richtung Billeben in Richtung Allmenhausen. Als er mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann nach links auf das Gelände einer Agrargenossenschaft abbiegen wollte, setzte die dahinter befindliche Mazda-Fahrerin zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 62 Jahre alte Mazda-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

