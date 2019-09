Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Firma

Haynrode (ots)

Glimpflich endete ein Polizei- und Feuerwehreinsatz am Dienstag in Haynrode. In einer Firma in der Straße Unterdorf war es gegen 9.25 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Es stellte sich heraus, dass der Hydraulikschlauch eines Gabelstaplers geplatzt war. Das heiße Öl hatte den Rauch verursacht. Personen wurden nicht verletzt, Schäden blieben aus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell