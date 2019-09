Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Schwimmhalle

Sollstedt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Schwimmhalle im Friedeweg von einem Einbrecher heimgesucht. Ein Zeuge bemerkte, kurz vor 4 Uhr, einen Mann im Gebäude und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Unbekannte bereits über den Hintereingang geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge drang er gewaltsam durch den Haupteingang in das Objekt ein. Er durchsuchte mehrere Spinde und erbeutete Bargeld und einen Laptop. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann maskiert und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

