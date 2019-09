Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Vollbrand

Ellrich (ots)

Am Montag stand, kurz nach 16 Uhr, eine Gartenlaube der Gartenanlage in der Lindenstraße in Vollbrand. Circa eine halbe Stunde später hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle. An der Laube entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

