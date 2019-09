Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch gescheitert

Nordhausen (ots)

Unglücklich endete ein Einbruchsversuch am Montagabend für einen Mann in Nordhausen. Der 31-Jährige war gegen 22.20 Uhr in die Wiedigsburghalle eingedrungen. Der Hausmeister stellte den Dieb auf frischer Tat, sperrte ihn in die Toilette und informierte die Polizei. Was er in der Sporthalle wollte, ist noch unklar.

