Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Noch immer fehlt von Klaus Pieper jede Spur, wo ist der Rentner?

Kloster Zella

Noch immer wird der 80-jährige Klaus Pieper aus einer Pflegeeinrichtung in Kloster Zella vermisst. Herr Pieper ist ca. 1.80 m groß, kräftig und hat kurze, graue Haare. Zuletzt war er mit einer braunen Lederjacke und Jogginghose bekleidet. Aufgrund einer Sehbehinderung, er ist fast blind, ist der Rentner orientierungslos. Am Samstag, 14.9., wurde er letztmalig gesehen. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

