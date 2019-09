Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw abgerutscht - Insassen verletzt

Wingerode (ots)

Der 29-jährige Fahrer eines Lkw war am Montag, gegen 8.30 Uhr, rückwärts auf einer abschüssigen Zuwegung unterwegs, die ihn vom Ahornweg zu einem Grundstück in der Bahnhofstraße bringen sollte. Dabei rutschte das Fahrzeug in Richtung eines Abhangs, wo es in weiterer Folge neben der Fahrbahn auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Der Fahrer und sein 61 Jahre alter Mitfahrer wurden verletzt. Der Lkw musste geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

