LPI-NDH: Unbekannte verursachen hohen Schaden in Getreidelager - die Polizei sucht Zeugen

Kleinbodungen (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in dem Getreidelager einer Firma in der Krajaer Straße. Am Montagvormittag wurden die massiven Beschädigungen festgestellt. Die Unbekannten zerstörten 15 Fenster, mehrere Leuchten, einen Sattelauflieger, eine Reinigungsmaschine und mehrere Säcke mit Viehabfällen. Außerdem verteilten sie Öl auf dem Boden. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen nahe des Getreidelagers aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

