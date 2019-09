Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Rottleben (ots)

Die Fahrerin eines Skoda war am Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Rottleben in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs. In einer Linkskurve geriet die 51-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf das rechte Bankett. In weiterer Folge kollidierte der Pkw mit zwei Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell