Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall mit schwerverletzter Person

B85 / Kyffhäuserland (ots)

Am 14.09.2019 kam es gegen 12:15 Uhr auf der B 85 im Kyffhäuserland zu einem Motorradunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer wollte den Kyffhäuser aus Richtung Denkmal in Richtung Kelbra befahren. In einer Linkskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch wurde der Mann von seiner Husqvarna geschleudert, riss einen Kurvenleitpfeil aus der Halterung und rutschte den Abhang hinunter. Durch weitere Motorradfahrer, die Erste Hilfe leisteten, gelang es dem Fahrer, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Durch den im Einsatz befindlichen Rettungsdienst wurde er mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Sangerhausen zur weitern Behandlung gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell