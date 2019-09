Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsunfall

Kyffhäuserland (ots)

Am 13.09.2019 kam es gegen 07:30 Uhr in der Göllinger Hauptstraße im Kyffhäuserland zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Skoda kam aus Richtung Hachelbich und wollte die Göllinger Haupstraße in Richtung Ortsmitte befahren. Hierbei übersah er einen Vorfahrsberechtigten Hyundai, der von einem 53-jährigen geführt wurde. Dieser kam aus Richtung Seega und wollte in Richtung Hachelbich abbiegen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60000,- EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

