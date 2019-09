Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigte und Zeugen gesucht! Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sowie Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Diebstahl eines Mountainbikes

Bad Frankenhausen und Esperstedt (ots)

Am 15.09.2019 wurden der PI Kyffhäuser mehrere Meldungen aus dem Raum Bad Frankenhausen bekannt gegeben. Beginnend mit einem versuchten Einbruch in eine Gartenlaube in der Anlage Morgenröte, wobei der 24jährige Täter festgestellt werden konnte, setzte sich gegen Mittag sein auffälliges Verhalten fort. Nun wurde aus der Esperstedter Straße gemeldet, dass ein Mann mit einem Fahrrad Fahrzeuge anhält, Fahrzeugführer und Fußgänger angepöbelt und sein Fahrrad gegen die Autos stellte. Bei der Aufnahme wurde erneut der gleiche junge Mann festgestellt. Die Anzeigenaufnahme erfolgte, jedoch sind die betroffenen geschädigten Fahrzeugführer oder Passanten nicht bekannt. Weiter wurde hier festgestellt, dass das mitgeführte Fahrrad (Mountainbike weiß) entwendet worden war. Der Eigentümer hat sich aber noch nicht gemeldet. Nachfolgend beschädigte eben dieser Mann dann noch in Esperstedt mindestens einen Pkw. Auch dies wurde aufgenommen. Der junge Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Polizei bittet hiermit darum, dass sich die Geschädigten oder noch Zeugen zu den o.g. Sachverhalten melden!

