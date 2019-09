Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt, Auf der Rinne wurden die Polizeibeamten am 14.09.2019 gegen 12:30 Uhr gerufen. Der 32jährige polnische Staatsbürger stieß beim rückwärts Ausparken mit seinem Pkw Skoda gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite parkenden Pkw Audi. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Dies bestätigte ein Alkoholtest, der einen Wert von 2,07 Promille ergab. Daher schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an und es wurde der Führerschein sichergestellt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren. Der eigentliche Sachschaden beläuft sich insgesamt nur auf ca. 500 Euro.

