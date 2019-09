Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer gestoppt.

Mühlhausen (ots)

Gegen 14:00 Uhr wurde am Samstag ein Radfahrer in der Mühlhäuser Innenstadt einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war einer Streife aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über den Fußweg fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Mit dem 22 Jahre alten Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da bei ihm zudem noch eine Kleinstmenge Cannabis aufgefunden wurde erfolgten Anzeigen wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell