Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Sigmar Biskup?

Mühlhausen (ots)

Der 65-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag aus der Seniorenresidenz in der Brunnenstraße vermisst. Der Rentner ist ca. 1.80 m groß und trägt eine Brille mit Fangkette. Bekleidet ist der Gesuchte mit einer hellbraunen Lederjacke, einem dunkelblauen Hemd, einer dunklen Hose und schwarzen Sandalen. Herr Biskup fällt mit seinem gebückten Gang auf. Da er noch nicht lange in Mühlhausen lebt, ist er dort orientierungslos. Möglicherweise hält sich der Rentner im Raum Kölleda, im Landkreis Sömmerda, auf. Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

