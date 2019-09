Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl im Fitnessstudio

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besucher eines Fitnessstudios im Steingraben. Er hatte zwischen 19 und 20 Uhr trainiert. Als er zu seinen Sachen kam, entdeckte er den Diebstahl seiner Geldbörse, die er in der Sporttasche, in der Hosentasche hatte. Neben persönlichen Dokumenten hatte der 23-Jährige auch Bargeld im Portemonnaie. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

