Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Greußen (ots)

Am Donnerstagnachmittag entdeckte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Nordhäuser Straße einen Kellereinbruch. Unbekannte hatten gewaltsam den Überwurf der Kellertür entfernt und so die Tür geöffnet. Man nahm das Fahrrad an sich, schraubte den Überwurf wieder an und verschwand mit dem Rad im Wert von ca. 3000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Rufnummer 03632/6610, zu melden.

