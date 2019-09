Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räder gestohlen

Nordhausen (ots)

Aus dem Vorraum der Ballsporthalle in der Hesseröder Straße verschwand am Donnerstag zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr ein Mountainbike. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike Focus, Whistler Elite. Gleich zwei Räder klauten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses Am Petersberg. Hier verschwanden zwischen Mittwoch und Donnerstag ein schwarzes Damenrad Giant, Allure CS 2 und ein schwarzes Mountainbike Scott, Refley im Gesamtwert von über 2000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Diebstählen geben, insbesondere zu Personen, die sich auffällig im Bereich der Ballsporthalle oder Am Petersberg verhalten haben? Anrufe nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

