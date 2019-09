Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pöbelei endet mit Schlägen

Mühlhausen (ots)

Erst pöbelten sie, dann schlugen sie auf einen 23-jährigen Mann vergeblich ein. Der wehrte die Schläge ab. Geschehen am Donnerstagabend in der Friedrich-Naumann-Straße vor einem Ärztehaus. Daraufhin soll einer der Täter versucht haben, mit einem Messer auf ihn einzustechen, was aber misslang. Mit einer Flasche schlugen die Angreifer dann auf den Bruder des ersten Opfers ein. Sie verfehlte aber das Ziel. Die unverletzten Brüder liefen weiter und verständigten die Polizei. Die Polizisten trafen noch am Tatort auf die beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 33 und 31 Jahren. Beide Männer waren angetrunken und sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen entdeckten die Polizisten, die während der gesamten Maßnahmen vehement von beiden beleidigt wurden, ein kleines Messer. Sie stellten es sicher. Gegen die Täter wurden mehrere Anzeigen erstattet. Wer das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 036301/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell