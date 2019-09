Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung nach Unfall, eine Frau verletzt

Artern (ots)

Auf der L1172 zwischen Schönfeld und Artern kam es am Donnerstagmittag zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Eine 61-jährige Frau war mit ihrem Kleintransporter in Richtung Artern unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit einem Dacia Duster zusammen. Die Beifahrerin im Duster erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

