Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Prügelattacke im Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Sondershausen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Lohstraße. Gegen 20.40 Uhr lieferten sich vor einem Coffeeshop eine Personengruppe zunächst ein Wortgefecht. Dieses eskalierte derart, dass fünf bis sechs Männer plötzlich auf einen Anderen einschlugen. Das Opfer, ein 23-jähriger Kosovare, ging zu Boden und blieb liegen. Noch am Boden liegend sollen die fünf bis sechs Täter auf den Verletzten eingetreten haben, Baseballschläger seien benutzt worden. Danach flüchteten sie. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es sich bei den Tatverdächtigen um Ausländer gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Insbesondere wird der Autofahrer eines silberfarbenen Pkw gesucht, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um das Opfer auf der Straße nicht zu überfahren. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

