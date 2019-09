Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher wüteten

Nordhausen (ots)

Noch ist nicht klar, was die Einbrecher auf einem Firmengelände in der Grimmelallee alles geklaut und mitgenommen haben. Auch zur Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Firmeninhaber den Einbruch. Durch eine zerstörte Fensterscheibe gelangten die Täter in das Firmengebäude und durchwühlten sämtliche Räume, in denen auch der junge Zirkus Zappelini, Räume nutzt. Ein Hoverboard und zwei Trommeln können bereits als Diebesgut angegeben werden. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

