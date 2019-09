Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand, dank schnellem Eingreifen der Feuerwehr verhindert

Mühlhausen (ots)

Einen brennenden Komposthaufen in der Thomas-Müntzer-Straße mussten die Feuerwehrmänner in Nacht von Mittwoch zu Donnerstag löschen. Eigentlich nichts Dramatisches. Doch die Flammen hätten beinahe auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die Kriminalpolizei war daher am Morgen im Einsatz um Spuren zu sichern. Vermutlich lösten weggeworfene Zigarettenkippen das Feuer im Kompost aus. Die Ermittlungen dauern an, ein Schaden entstand glücklicherweise nicht.

