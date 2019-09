Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet, Frau im Krankenhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

An der Kreuzung Holzweg, Petristraße krachte es am Mittwochabend. Gegen 22.50 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer vom Holzweg kommend die Kreuzung in Richtung Kasseler Tor zu queren. Hierbei stieß er mit einem Suzuki zusammen, der, vorfahrtsberechtigt, vom Liesebühl in die Petristraße fuhr. Dessen 62-jährige Fahrerin musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren erheblich beschädigt.

